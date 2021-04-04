حتى نهاية الأسبوع.. العراق على موعد مع أمطار وعواصف رعدية ومتنبئ يحدد المناطق المشمولة

2021/04/04 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي محمد الكبيسي، اليوم الأحد، ان يشهد طقس العراق خلال الأسبوع الحالي تساقط للأمطار وعواصف رعدية.

وقال الكبيسي في منشور له على الفيسبوك، إنه "من المتوقع أن تتأثر بعض مناطق وسط وغرب وشمال البلاد بأمطار خفيفة ومتوسطة الشدة أحياناً مع عواصف رعدية خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي".

واضاف، ان "حالة جوية ضعيفة نسبياً تؤثر على مناطق عديدة من شمال وجنوب وبعض مناطق وسط البلاد يوم السبت المقبل".

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