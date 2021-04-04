الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنشر قوائم المشمولين بالتعويض لستّ محافظات

2021/04/04 | 20:37 - المصدر: مجلس الوزراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المركزية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنشر أسماء وجبة جديدة من المواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بموجب القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدّل، ضمن محافظات الأنبار، ديالى، نينوى، كربلاء، كركوك، صلاح الدين.

وبإمكان المواطنين المشمولين بالتعويض، الاطلاع على ملفاتهم على موقع اللجنة:

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الأمانة العامة لمجلس الوزراء

٤ نيسان ٢٠٢١

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