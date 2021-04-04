2021/04/04 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تدعو السلطات في الجزائر المواطنين للانخراط في "جهود إعادة بناء مؤسسات دستورية جديدة عن طريق الانتخاب"، يدفع جزائريون رافضون لعملية الانتقال السياسي، وفق رؤية السلطة، لتصعيد المظاهرات الأسبوعية وتشجيع المقاطعة للمواعيد الانتخابية المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات وحراك شعبي.. اختلاف في الجزائر حول رؤية "التغيير") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات وحراك شعبي.. اختلاف في الجزائر حول رؤية "التغيير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).