بالفيديو.. العراق في 2021:

2021/04/04 | 20:54 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون عراقيون تسجيلا مصوراً أظهر دكة عشائرية أمام أنظار عناصر الشرطة العراقية.

يأتي هذا بعدما أصدر القضاء العراقي قرارا يقضي بسجن كل من يشارك في ما يعرف بـ"الدكة العشائرية".

وتنامى النزاع العشائري في العراق على نحو غير مسبوق على مدى 15 عاماً في الوقت الذي تسعى فيه السلطات القضائية لاحتواء ذلك بالقوة.

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