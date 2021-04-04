محمد بن راشد آل مكتوم: العراق ليس كبقية البلدان

2021/04/04 | 20:59 - المصدر: محمد بن راشد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق ليس كبقية البلدان لأنه مهد الحضارة البشرية.

وكتب آل مكتوم على حسابه في تويتر "استقبلت اليوم أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق، تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين..



العراق بلد ليس كبقية البلدان، هو فجر الحضارة البشرية، في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة، سيعود بإذن الله، لأنه عبر ٧ آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة".

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