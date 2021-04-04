2021/04/04 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت اللجة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأحد، على إمكانية إجراء تعديل على فقرة “المحاضرين المجانيين”، في مسودة قانون الموازنة، قبل أن يصادق عليها رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال نائب رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تجيب على إمكانية تعديل فقرة “المحاضرين المجانيين” قبل مصادقة الرئيس المركز الخبري الوطني.

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