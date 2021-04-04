عالية نصيف: جهات تضغط على وزارة الإعمار لتمرير عقد تحلية مياه البصرة بأربع أضعاف التكلفة الحقيقية

2021/04/04 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام جهات

بالضغط على وزارة الاعمار والإسكان

لتوقيع عقد مشروع تحلية مياه البصرة مع

شركة باي ووتر هولدنغ الفاشلة والخاسرة

بأربع مليارات دولار، مبينة ان

الإمارات تعاقدت على نفس

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