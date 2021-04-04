2021/04/04 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمودي ضاغطهم – علي الجنابي أرسلَ ليَ “حمودي” ضاغطهم، ومعلومٌ أن ضاغطهم: أي كائدٌ لمنافسيه، طلبَ صداقةٍ لتُرفَعَ بيننا الحُجُب.قبلتُ فوراً على إنشراحِ صدرٍ، وسعةٍ وغزيرٍ من الرحب.رغم أنّ “حمودي” شقيٌّ غيرُ تقيٍّ، كائدٌ لمن حوله، وقائدُ للصخب وللشغب، لكنّهُ إختارني صاحباً فوق ركامِ ماعندهِ من كتلٍ لجيفِ من الرفاقِ والصحب.ومادامَ “حمودي” […]

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