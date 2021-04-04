2021/04/04 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية مأسوية لملكة جمال موسكو – الزمان أقدم صديق ملكة الجمال الروسية أولغا شليامينا على قتلها بطريقة مروّعة، حيث تم العثور على جثتها مشوهة ومغطاة بالثلوج في غابة بمدينة نوفودفينسك.ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد قطع الصديق الغيور رأس أولغا لاعتقاده أن نجاحها سيقود إلى مغازلة رجال آخرين لها.وتم العثور على ملكة جمال روسيا السابقة […]

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