2021/04/04 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغني الراب دي إم إكس ينقل إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية منع كارانو من المشاركة بأفلام سلسلة حرب النجوم نتيجة تصريحات بغيضة لندن – الزمان قالت شركة Lucasfilm إنها قطعت علاقتها بالممثلة جينا كارانو، نجمة مسلسل The Mandalorian التابع لسلسلة حرب النجوم، بسبب تصريحاتها البغيضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح متحدث باسم شركة لوكاس […]

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