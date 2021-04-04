بعد إعلان إيران دخول موجة كورونا الرابعة.. إجابة من الصحة بشأن الوضع في العراق

2021/04/04 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استبعدت وزارة الصحة دخول موجة جديدة من فيروس كورونا إلى العراق، فيما أشارت إلى عدم وجود إجراءات جديدة في رمضان.

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وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (4 نيسان 2021): إن "الوزارة تراقب الوضع الصحي في الدول المجاورة ولا توجد لديها دلائل على دخول موجة جديدة للعراق".

وأشار ألى أن "الخبراء يراقبون الحالات التي تلقت لقاح كورونا"، مؤكدا "عدم وجود دلائل على فعالية اللقاح من عدمه على السلالة الجديدة لكورونا".

وأوضح عبد الأمير أن "الوزارة ليست لديها نية لاتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك"، لافتا الى أن "هناك خطة لتوسعة المراكز الصحية".

يشار الى أن إيران أعلنت عن دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا الى البلاد.

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