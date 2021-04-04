مظهر محمد صالح: العراق مستمر بالانفتاح على المحيط العربي والاقليمي

2021/04/04 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للشؤون المالية، عن أبعاد زيارة الكاظمي إلى الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي استكمالات لانفتاح العراق على محيطه.

وقال مظهر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الامارات العربية، تضمنت اتفاقات مماثلة لما جرى في زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وهي جزء من التعاون ليس السياسي والتجاري فقط، بل الاستثماري ايضا.

وتابع مستشار الكاظمي، أن العراق مستمر بالانفتاح على المحيط العربي والاقليمي، وإصلاح الأواصر التي تقطعت مع المحيط والجيران والأصدقاء وحتى العالم، طوال الأربعين سنة الماضية.

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