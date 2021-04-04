2021/04/04 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن افتتاح المركز الوطني لعمليات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي حضر حفل افتتاح المركز الوطني لعمليات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والذي شيد باشراف ومتابعة الفريق عماد محمد محمود حيث حضر الافتتاح مستشار الوزير وعدد من قادة الوزارة والوكالة".

وأضاف البيان أن "هذا الصرح سيكون احد المراكز الشامخة في وزارة الداخلية ورافداً مهماً للعمليات والممارسات الامنية والواجبات التي تكلف بها قطعات الوكالة والمديريات المرتبطة"، مؤكداً أن "هذا المركز صمم وفق احدث التقنيات والمعدات المتطورة ليكون قاعة اجتماعات متكاملة من جميع النواحي وكذلك مركز امني لادارة العمليات والسيطرة والمراقبة الانية والفورية عن طريق البث المباشر(عن بعد) بجميع المحافظات العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح المركز الوطني للعمليات في الداخلية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح المركز الوطني للعمليات في الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).