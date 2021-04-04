تعليق من الخارجية النيابية على زيارات الكاظمي الأخيرة: وفرت فرصاً ثمينة على 4 مستويات

2021/04/04 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةعلق نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ظافر العاني، الاحد، على الزيارات المتسارعة التي يجريها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لدول عربية، فيما اكد أنها نقلة نوعية في ملف العلاقات الخارجية للبلاد.وقال العاني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "زيارات الكاظمي للسعودية والإمارات تمثل نقلة نوعية في ملف العلاقات الخارجية العراق"، مبينا أن "الدول العربية تحاول إيصال رسالة الى الشعب العراقي مفادها إن أمن العراق واستقراره هو من أولياتها وذو أهمية لدى دول المنطقة".وأضاف أن "الدول العربية تقدم فرص ثمينة للحكومة العراقية على مختلف المستويات من بينها الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والأمنية".وبين أن "هناك توجه في المنطقة يعمل على سحب الأزمات في كثير من الدول التي تعاني منها، وخير الأدلة على ذلك انتهاء الازمة في ليبيا والتسوية السياسية التي يجرى العمل فيها في سوريا واليمن، فضلا عن المفاوضات الامريكية - الإيرانية الأخير بشأن الاتفاق النووي".وأشار العاني الى ان "المنطقة مقبلة على اجراءات تصالحية لأسباب كثيرة من بينها وجود رغبة لدى الإدارة الامريكية".وفي وقت سابق من اليوم، وصل الكاظمي، إلى الإمارات في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات التقى خلالها حتى الآن كلاً من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتومواختتم الكاظمي الأسبوع الماضي زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقد هناك برفقة وفد حكومي اجتماعات ولقاءات رسمية، ومع رجال أعمال، وأكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة.ووفقاً للبيان المشترك العراقي- السعودي، فقد تم الاتفاق على مجموعة قرارات، بينها، إنشاء صندوق عراقي سعودي، يقدّر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار.ومن المنتظر أن يبدأ كل من العراق ومصر والأردن هذا الأسبوع، قمة ثلاثية في بغداد، كانت قد تأجلت بسبب حادثة المطار في سوهاج المصرية.

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