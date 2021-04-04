أمانة مجلس الوزراء تنشر قوائم المشمولين بالتعويضات في 6 محافظات

2021/04/04 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قوائم المشمولين بالتعويضات في 6 محافظات.

وقالت الأمانة في بيان إن "اللجنة المركزية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نشرت أسماء وجبة جديدة من المواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بموجب القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدّل، ضمن محافظات الأنبار، ديالى، نينوى، كربلاء، كركوك، صلاح الدين".

ووفق البيان بإمكان المواطنين المشمولين بالتعويض، الإطلاع على ملفاتهم على موقع اللجنة عبر النقر على الرابط التالي Home.gov-iq.net/ind2/

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