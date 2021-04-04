2021/04/04 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، عن نشر أسماء وجبة جديدة من المواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.وذكر بيان للامانة العامة: ان بامكان المواطنين المشمولين بالتعويض في الأنبار، ديالى، نينوى، كربلاء، كركوك، صلاح الدين ، ، الاطلاع على ملفاتهم على موقع اللجنة: Home.gov-iq.net/ind2/انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء تنشر قوائم المشمولين بالتعويض لست محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء تنشر قوائم المشمولين بالتعويض لست محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).