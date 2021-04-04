وزير الزراعة يعلن قرارات جديدة تدعم الفلاحين

2021/04/04 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، عن قرارات جديدة تدعم الفلاحين، فيما أكد على ضرورة حل المعوقات التي تواجههم.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان إن "الخفاجي التقى عددا من منتجي البطاطا لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم" ، وأكد اهمية محصول البطاطا كونه محصولا ستراتيجيا مهما، مثمنا جهود الفلاحين والمزارعين من منتجي البطاطا على دورهم الكبير في زيادة انتاجية هذا المحصول لهذا العام وبكميات كبيرة".وإضاف، أن "الوزارة سوف لن تسمح باستيراد محصول البطاطا لوفرته محليا من أجل حماية المنتج المحلي، واصفاً محصول البطاطا بالمحصول الاستراتيجي".واستمع الخفاجي الى عدد من منتجي البطاطا بشأن المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم بغية تذليلها، وخلص الاجتماع لعدد من المعالجات والقرارات التي تصب في حماية المنتج المحلي ومنها دعم محصول البطاطا وجعله ضمن الخطة الزراعية وتجهيزه بسماد اليوريا والداب وللعروتين الربيعية والخريفية، فضلا عن انشاء مراكز تسويقية مع تسهيل الاجراءات على المزارعين، اضافة الى معالجة الموافقات الاصولية لأجل انشاء المراكز التسويقية والصناعات التحويلية فضلا عن مصنعات البطاطا".وأعرب الخفاجي عن أمله بأن كل هذه الاقتراحات ومخرجات الحلول بشأن هذا المحصول كذلك مشاكل قطاع الدواجن سوف تطرح في المجلس الوزاري للاقتصاد من اجل ايجاد الحلول المناسبة لها مؤكدا "استمرار عملية حماية المنتج وتشجيع المستثمرين في مجال المصنعات المختلفة لمحصول البطاطا"./انتهى9

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