"الصحة" العراقية تستبعد دخول موجة جديدة من "كورونا".. وتوضح مدى فاعلية اللقاح

2021/04/04 | 21:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استبعدت وزارة الصحة دخول موجة جديدة من فيروس كورونا إلى العراق.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الوزارة تراقب الوضع الصحي في الدول المجاورة ولا توجد لديها دلائل على دخول موجة جديدة …

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