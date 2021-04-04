قصة الولايات المتحدة (12) – اغتيال الرئيس لنكولن - محمد زكريا توفيق

2021/04/04 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق اغتيال الرئيس لينكولن في ليلة 13 أبريل عام 1865، انتقل ازدحام كبير خلال شوارع واشنطن المضاءة بالأنوار لكي يحتفلوا باستسلام قائد الكونفدراليين الجنرال لي في أبوماتوكس، فيرجينيا.



كتب أحد الحاضرين في مفكرته: "انطلقت الأعيرة النارية، دقت الأجراس، وقرعت الطبول ورفرفت الأعلام.



الرجال يضحكون والأطفال يهتفون، والجميع مبتهجون.



اليوم التالي كان الجمعة العظيمة.



في المساء، ذهب الرئيس لينكولن و ......





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