الصحة تستبعد دخول موجة جديدة من كورونا الى البلاد

2021/04/04 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الأحد، دخول موجة جديدة من فايروس كورونا إلى العراق، فيما أشارت إلى عدم وجود إجراءات جديدة خلال شهر رمضان.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، قوله إن الوزارة تراقب الوضع الصحي في الدول المجاورة ولا توجد لديها دلائل على دخول موجة جديدة للعراق.

وأضاف عبد الأمير، ان الخبراء يراقبون الحالات التي تلقت لقاح كورونا، مؤكدا عدم وجود دلائل على فعالية اللقاح من عدمه على السلالة الجديدة لكورونا.

وأشار الى، ان الوزارة ليست لديها نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك، مبينا ان هناك خطة لتوسعة المراكز الصحية.

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