توضيح برلماني حول أسباب ارتفاع اسعار السلع في الأسواق

2021/04/04 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، سبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية إلى ارتفاع سعر الدولار وليس تلاعبا من التجار وفقاً لما تدعيه بعض الجهات الحكومية.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي لـ NRT عربية، (4 نيسان 2021)، إن "العراق شهد تظاهرات في العام الماضي نتيجة لقلة الخدمات والفقر والبطالة وعدم وجود التعيينات، وكان يتأمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي بعد تغيير الحكومة، الا ان الشارع لم يشهد أي تغيير حقيقي ملموس فما زالت البلاد تعاني ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير".

وأضاف "لم نر شيئا ملموسا في إدارة الملف الاقتصادي للحكومة انما لمسنا تناقضات على سبيل المثال تم رفع سعر الصرف من باب حماية المنتج المحلي وفي ذات الوقت تقدم الحكومة على إعفاء 344 مادة من الرسوم الجمركية للأردن، لايمكن أن تكون هناك حماية للمنتج المحلي وسط هذه التناقضات".

وتابع، الفيلي إلى انه "كان من المفترض ان تقوم الحكومة بالتعويض عن ارتفاع الأسعار بتوفير مفردات البطاقة التموينية وتوفرها للمواطن بالوقت المحدد الا انه رغم اقرار الموازنة تخصيصات البطاقة التموينية أقل من السنوات السابقة".

ولفت إلى انه "لاتوجد لدى الحكومة رؤيا اقتصادية واضحة وانما مجرد كلام حبر على ورق، حتى الورقة البيضاء لم نلمس منها أي تغيير على أرض الواقع ولم نشهد السيطرة على المنافذ الحدودية وباقي أبواب هدر المال العام".

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