التغيير في إيران.. معارضون يدعون لاستفتاء مستقل

2021/04/04 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نشطاء من الجالية الإيرانية بالخارج وأكاديميون إن هناك أدلة قوية على إن الخميني وأنصاره زوروا نتائج التصويت الخاص سنة 1979 والذي كرس الطابع الإسلامي للجمهورية في إيران، بينما شكك أغلبهم في أن يفضي أي استفتاء في إيران إلى تغيير جوهري في نظام الحكم.

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