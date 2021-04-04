صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 876 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/04 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 876 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 806 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة سجلت اليوم في جانب الرصافة 876 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 806 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية بواقع:.

قطاع الاعظمية 14 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 63 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 29 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 362 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 143 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد الجديدة 66 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 129 حالة خلال الرصد الوبائي

_ 70 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ضمن المناطق التالية :.

مدينة الصدر 31 حالة ضمن المحلات التالية الزراعي/ الفلاح/ جميلة / 553/ 554/ 542/ 565/ 513/ قطاع 51/ 29/ 37/79

البلديات 5 حالات / 732/ 754/ 718/ شارع المصرف

شارع فلسطين 9 حالات/ 509/ 503/ 502/ 508

الكرادة 3 حالات محلة 906/ 905

الحسينية 6 حالات محلة 215/202/204

بغداد الجديدة 8 حالات في 709/ 706/ الغدير

الامين 3 حالات في/ 713

الاعظمية 5 حالات في 303/ شارع عمر

واوضح الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 110996 توفي منهم 1556 فيما اكتسب الشفاء 98974 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10466”.

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا العدد من حالات الشفاء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي ومراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاح”.

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