2021/04/04 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة تأهيل مداخل بغداد تتحول لدائمية وتحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ المشاريع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/04 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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