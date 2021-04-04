الكاظمي يجري مباحثات مع حاكم دبي

2021/04/04 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الأحد، مباحثات مع رئيس وزراء

الامارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد

ال مكتوم، تتعلق بالعلاقات الثنائية

وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير

آلياته في جميع المجالات.

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