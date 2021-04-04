التربية تصدر تعليمات جديدة تتعلق بتطبيق قرار ’نظام المحاولات’ لطلبة التعليم المهني

2021/04/04 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة التربية، الأحد، التعليمات الخاصة بشأن العمل بنظام المحاولات لطلبة التعليم المهني للعام الدراسي 2020 – 2021.

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وأشارت المديرية العامة للتعليم المهني عبر البيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021)، ان "يكون الطالب في العام الدراسي 2017 - 2018 في الصف الثاني الاعدادي المهني ونجح فيه ، بالإضافة إلى ذلك يكون الطالب في العام الدراسي 2018 - 2019 سنة أولى في الصف الثالث الاعدادي المهني (ترك او رسب) فيه ، وتشمل التعليمات أيضاً الطالب الذي يكون في العام الدراسي 2019 - 2020 سنة ثانية في الصف الثالث الاعدادي المهني ورسب (بدرس واحد او درسين)".

وأضافت انه "يتم شمول الطالب بنظام المحاولات سواء كانت دراستهُ صباحية أو مسائية ، وفي حالة دوام الطلبة المشمولين بالمحاولات في الدراسة الصباحية او المسائية او قدموا للامتحانات الخارجية يحق لهم التقديم للمحاولات في مدارسهم الاصلية في حال رغبتهم بذلك".

ولفت البيان الى ان "الاقسام المهنية وإدارات الإعدادية المهنية تتحمل مسؤولية عدم ارسال الاستمارات".

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