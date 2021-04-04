2021/04/04 | 21:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعضاء مجلس محافظة السليمانية تؤيد حملة اعتقال "المثليين") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعضاء مجلس محافظة السليمانية تؤيد حملة اعتقال "المثليين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).