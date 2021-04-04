بعد طول انتظار.. أخبار إيجابية من وزارة الصحة بشأن الوضع في مواجهة كورونا

2021/04/04 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أوضح مدير الصحة العامة، رياض عبد الأمير، اليوم الاحد، أخر التطورات بشأن لقاحات فيروس كورونا التي يجري تطعيمها للمواطنين، وفيما اكد أن ظهور المسؤولين وهم يتلقون اللقاح ساهم بإقبال المواطنين على التطعيم بشكل كبير تحدث عن مؤشرات مطمئنة.وقال عبد الأمير في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة اعتمدت على حالة الإقبال في توزيع اللقاحات وعلى ضوء ذلك حددت أيضا الكمية التي يمكن من خلالها حجز المزيد من اللقاحات".وأضاف أن "وزارة الصحة وضعت من 4 اسابيع الى 12 أسبوع بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح استرازانيكا للمطعمين، خصوصا بعدما تبين لها ان الإقبال على الوجبة الأولى كان جيدا، وعلى هذا الأساس غيرت الوجبة الثانية من 4 أسابيع الى 12 أسبوعا".وتابع عبد الأمير أنه "كلما زادت المدة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية يكون اللقاح اكثر فعالية وقد اثبتت الدراسات العلمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ذلك".وأشار الى أن "ظهور بعض المسؤولين وهم يتلقون اللقاح زاد من اقبال المواطنين وأعطى رسائل طمأنينة للاخرين باللقاح"، لافتا الى أن "كل اللقاحات التي دخلت العراق وستدخل هي مصرح العمل بها من قبل منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للأدوية".وبشأن الموقف الوبائي في البلاد، قال عبد الامير إن "الفيروس ما يزال في ذروته ونأمل في الأسابيع الثلاثة المقبلة ان نشهد انخفاضا في الإصابات خصوصا مع تقارب اعداد الشفاء اليومية مع الإصابات الجديدة".

وأشار إلى أن "منحنى الإصابات تسطح وحافظت على مستوياتها الحالية وأيضاً الوفيات لم ترتفع كثيراً وتتناقص يومياً ونسبة الشفاء جيدة جداً وتتصاعد بشكل مستمر".

وبشأن بوادر الموجة الثالثة وحدوثها في دول أوربية استبعد عبد الأمير حدوث ذلك في ذلك وقال إنه "في حال ارتفاع الإصابات ستتجه الوزارة لزيادة التغطية باللقاحات وتشديد الإجراءات الميدانية".

ويسجل العراق منذ الرابع من آذار الماضي معدل إصابات يتجاوز الـ 5 آلاف يومياً.

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