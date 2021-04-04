بالأرقام.. الداخلية تعلن حصيلة الموقوفين بتهمة رفع الأسعار في الأسواق

2021/04/04 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الأحد، حصيلة الموقوفين بتهم رفع الأسعار في الأسواق، والمخالفين لقرارات حماية المنتج الوطني في البلاد.

وقال اللواء سعد معن، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "وزارة الداخلية ستخصص خطا ساخنا خاصا بتلقى شكاوى الأسعار فقط، وهو 177، وسيكون مجانيا، إضافة إلى الخط الساخن العام 144".

وأضاف اللواء معن، أن "وزارة الداخلية ألقت القبض خلال الشهر الماضي فقط، على 161 شخصاً بتهمة غلاء الاسعار، وتم القبض على 237 متهما بمخالفات حماية المنتج المحلي، و23 متهما من أصحاب المعامل غير المجازة، والقبض على 63 متهما بنقل البضائع المهربة من الرسوم الكمركية، فضلا عن القبض على 115 متهم بقضايا الغش الصناعي، وبيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري".

وتابع، أن "العقوبات تتنوع من جريمة إلى أخرى ومخالفة إلى أخرى، وتتنوع بين الحبس والغرامات المالية"، مبينا أن "المفارز الأمنية متواجدة على مدار الساعة، في المحلات واسواق بيع الجملة وغيرها".

وأشار مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية، إلى أن "قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع القيادات الأمنية الاخرى تقوم يوميا بعمليات للسيطرة على عمليات التهريب والحرص على عدم وصول المنتجات غير المصرح بها إلى الأسواق العراقية".

وتشهد الأسواق العراقية، منذ أسابيع، ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.

وتوعدت الحكومة العراقية، في وقت سابق، بمحاسبة التجار الذين يحاولون رفع أسعار تلك المواد، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.

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