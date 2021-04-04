رئيس مركز التفكير السياسي: الحكومة بحاجة الى دعم داخلي للانفتاح على البلدان العربية

2021/04/04 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري حاجة الحكومة الى دعم داخلي للانفتاح على البلدان العربية.وقال الشمري في تصريح متلفز :" ان انفتاح العراق على البلدان العربية ، خاصة الامارات والسعودية ، من شأنه الافادة في المجال الاقتصادي للبلد"، لافتا الى :" ان العراق في الفترة الماضية انطوى عربيا بعد تسلط الاحزاب على القرار الحكومي".واضاف :" على الحكومات المقبلة وضع مصلحة العراق فوق مصلحة الزعامات والاحزاب لكي تنهض بالبلد"./انتهى9

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