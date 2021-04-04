التربية تصدر التعليمات الخاصة بتطبيق قرار

2021/04/04 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أصدرت وزارة التربية ، التعليمات الخاصة بشأن العمل بنظام المحاولات لطلبة التعليم المهني للعام الدراسي 2020 – 2021 .واشترطت المديرية العامة للتعليم المهني ، عبر البيان الصادر عن وزارة التربية ، ان يكون الطالب في العام الدراسي 2017 - 2018 في الصف الثاني الاعدادي المهني ونجح فيه ، بالإضافة إلى ذلك يكون الطالب في العام الدراسي 2018 - 2019 سنة أولى في الصف الثالث الاعدادي المهني (ترك او رسب) فيه ، وتشمل التعليمات أيضاً الطالب الذي يكون في العام الدراسي 2019 - 2020 سنة ثانية في الصف الثالث الاعدادي المهني ورسب (بدرس واحد او درسين).وأضافت :" يتم شمول الطالب بنظام المحاولات سواء كانت دراستهُ صباحية أو مسائية ، وفي حالة دوام الطلبة المشمولين بالمحاولات في الدراسة الصباحية او المسائية او قدموا للامتحانات الخارجية يحق لهم التقديم للمحاولات في مدارسهم الاصلية في حال رغبتهم بذلك ، وتتحمل الاقسام المهنية وإدارات الإعدادية المهنية مسؤولية عدم ارسال الاستمارات" ./انتهى9

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