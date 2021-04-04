نقابة المعلمين تطالب بعدم المصادقة على الموازنة لضمان حقوق المحاضرين بالمجان

2021/04/04 | 21:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت نقابة المعلمين العراقيين، الأحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم المصادقة على مشروع الموازنة الاتحادية التي أقرها البرلمان، الأربعاء، حتى إجراء تعديل يضمن منح حقوق آلاف المعلمين بعقود مؤقتة في المدارس.وقال نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، خلال مؤتمر صحفي، إن “المعلمين بعقود مؤقتة، قدموا جهودا في إدارة التربية والتعليم مجانا بدون أية مستحقات […]

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