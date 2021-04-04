التاريخ والبعد الرابع ومناقشة القول في التناص - دراسة ذرائعية مستقطعة لرواية ( موجيتوس) للأديب المصري منير عتيبة - عبير خالد يحيي

2021/04/04 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبير_خالد_يحيي التاريخ والبعد الرابع ومناقشة القول في التناص دراسة ذرائعية مستقطعة لرواية ( موجيتوس) للأديب المصري منير عتيبة بقلم الناقدة السورية د.



عبير خالد يحيي إغناء : الرواية التاريخية : هي عمل أدبي يعيد سرد الماضي بطريقة تخييلية, من خلال خلق شخصيات خيالية, بالإضافة إلى شخصيات حقيقية معروفة, وخلق توازن بينهما يتيح للقارئ إعادة رسم مشاهد التاريخ.



وليس بالضرورة أن يكون هذا التصوّر ......





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