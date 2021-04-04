الاتحاد الوطني والامم المتحدة يبحثان مسائل عدة

2021/04/04 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر في مبنى المكتب السياسي بمحافظة اربيل يوم الاحد (4/4/2021)، (اينكيبورك كيسلا دوتير) نائب الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة في العراق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره اعضاء المجلس القيادي سركوت محمد غفور وفريال عبد الله، اهم واخر التطورات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

بدوره سلط الدكتور سوران جمال طاهر الضوء على مصادقة مجلس النواب على الموازنة العامة في العراق للعام 2021، والجهود التي بذلها الاتحاد الوطني خلال الاشهر الخمس المنصرمة، والدور الكبير الذي مارسه الرئيسان المشتركان لتهيئة الارضية اللازمة للتوصل الى اتفاق.

كما وشكر مسؤول مكتب العلاقات الجهود التي بذلها الفريق المفاوض لحكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراق، الذي بذلوا جهودا كبيرة، بالتنسيقق مع مختلف الاطراف والقوى السياسية بهدف التوصل الى نتائج جيدة والمصادقة على الموازنة العامة، التي عبر الطرفان عن املهم ان تلتزم حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بتنفيذه، وان لا يكون الموظفين ضحية للصراعات السياسية وان يعيش شعب كوردستان والعراق حياة كريمة.

واخذت الانتخابات المقبلة جانباً اخرا من الحوارات بين مسؤول مكتب العلاقات ونائب الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة في العراق، وتحدثا باهمية عن دور مختلف الاطراف في الحفاظ على الاستقرار ومشاركة الجميع وخصوصا النساء والشباب لاختيار ممثليهم الحقيقيين في الانتخابات المقبلة بما يسهم في تشكيل حكومة خدمية مهنية في العراق.

PUKmedia

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