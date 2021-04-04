استياء بشأن لقاح كورونا.. الصحة توضح لـNRT ما يجري!

2021/04/04 | 21:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعرب مدير عام صحة واسط، جبار الياسري، الاحد، عن استيائه من قلة الاقبال على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الياسري في تصريح لـ NRT اليوم، (4 نيسان 2021)، ان "سبب عدم الاقبال يعود إلى الشائعات التي يطلقها بعض المغرضين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، أن "هذا الأمر يضعف ثقة المواطن باللقاح الذي يجب أخذه من أجل تفادي انتشار الفيروس بصورة أوسع".

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