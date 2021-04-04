وزارة التربية تصدر تعليمات جديدة خاصة بالطلبة

2021/04/04 | 21:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت وزارة التربية، الاحد، التعليمات الخاصة بشأن العمل بنظام المحاولات لطلبة التعليم المهني للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وأشارت المديرية العامة للتعليم المهني عبر البيان الذي تلقى NRT عربية نسخة منه (4 نيسان 2021)، االى ان "يكون الطالب في العام الدراسي 2017 - 2018 في الصف الثاني الاعدادي المهني ونجح فيه، بالإضافة إلى ذلك يكون الطالب في العام الدراسي 2018 - 2019 سنة أولى في الصف الثالث الاعدادي المهني (ترك او رسب) فيه، وتشمل التعليمات أيضاً الطالب الذي يكون في العام الدراسي 2019 - 2020 سنة ثانية في الصف الثالث الاعدادي المهني ورسب (بدرس واحد او درسين)".

وأضاف البيان، "يتم شمول الطالب بنظام المحاولات سواء كانت دراستهُ صباحية أو مسائية، وفي حالة دوام الطلبة المشمولين بالمحاولات في الدراسة الصباحية او المسائية او قدموا للامتحانات الخارجية يحق لهم التقديم للمحاولات في مدارسهم الاصلية في حال رغبتهم بذلك، هذا وتتحمل الاقسام المهنية وإدارات الإعدادية المهنية مسؤولية عدم ارسال الاستمارات ".

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