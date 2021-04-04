للتأكيد على موقف الرياض.. ولي العهد السعودي يهاتف العاهل الأردني

2021/04/04 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، اتصالا هاتفيا، مع العاهل الأردني الملك، عبدالله الثاني، أكد فيه تضامن الرياض الكامل مع عمان.

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