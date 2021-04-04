مستشار رئيس الجمهورية: إلغاء مجالس المحافظات مرهون بقرار المحكمة الاتحادية

2021/04/04 | 22:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، اليوم الأحد، أن إلغاء مجالس المحافظات رهن بما ستقرره المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الرئاسة لن تتعارض مع أي قرار يصدر من المحكمة.وقال الحديدي في تصريح للوكالة الرسمية إن “قرار الإلغاء جاء من قبل مجلس النواب ضمن مشروع، كان بالأساس، أن يبدأ بحل المجالس ومن ثم […]

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