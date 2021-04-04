أسعد العيداني: قرأت بعيون اللجنة أن العراق يستحق تنظيم بطولة خليجي 25

2021/04/04 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، جاهزية المحافظة لإستضافة بطولة خليجي 25.

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وقال العيداني في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (4 نيسان 2021): "قرأتها بعيون اللجنة المكلفة والتي تتواجد في البصرة الان، ان العراق يستحق والبصرة جاهزة".

وأضاف "‏نحن ابنائها، وسنقوم بكل شئ، ليشهد اشقائنا بنجاحها، والبطولة تنجح ان شاء الله بدعمكم".

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