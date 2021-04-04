لـ ’’حل’’ مشكلة ارتفاع الأسعار.. برلمانية تقدم مقترحاً للسيطرة على الأسواق

2021/04/04 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قدمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت، اليوم الأحد، مقترحا للسيطرة على السوق لمنع الارتفاع المستمر بأسعار المواد الغذائية.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم،)، إن "الحكومة العراقية مطالبة بفرض إجراءات كثيرة من أجل السيطرة على أسعار المواد الغذائية، ومنع التجار والمتنفذين من التلاعب بها، لمنع التسبب بضرر كبير للمواطن بعد ضرر رفع سعر صرف الدولار".

وأضافت جودت، أن "الحكومة مطالبة بفتح عدد من الأسواق المدعومة حكومياً والتي تبيع المواد الغذائية بسعر مدعوم من الدولة، كحال الكثير من الدول"، مبينة أن "هذه الخطوة ستمنع التلاعب في أسعار المواد، وتمنع التجار والمتنفذين من التلاعب بقوت الشعب".

وشددت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، على ضرورة "تفعيل عمل اللجان الرقابية المختصة وتشديد الإجراءات والمحاسبة على التجار وكل شخص يتلاعب بالأسعار وفق مصالحه الشخصية".

وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، كشفت وزارة المالية، عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

وقالت المالية في بيان، إنها "عملت بمتابعة مستمرة لملاحظة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية، حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين، لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة بأثر تغير سعر الصرف بحركة الأسواق المحلية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة".

وأضافت المالية، أن "وزارة التخطيط نشرت إحصائية تضمنت "486" صنفا من المواد الغذائية بينت أثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنه 2021 عليها، حيث أوضحت أن التغيير بالأسعار كان طفيفا ليس بأثر أسعار الصرف".

وبينت الوزارة أن هناك تجارا يحاولون تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وتابعت أنها "تأمل من الجهات ذات العلاقة أخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين".

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