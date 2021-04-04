رئيس كتلة / الوطنية / يحذر من وقوع فوضى وصدامات في الانتخابات بسبب عدم ضبط السلاح

2021/04/04 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حذر رئيس كتلة / الوطنية / النيابية كاظم الشمري من وقوع فوضى وصدامات في الانتخابات المقبلة بسبب انتشار السلاح وعدم ضبطه.وقال الشمري في تصريح متلفز :" ان الخطوات الحكومية باتجاه حصر السلاح بطيئة".واعرب عن امله بان تشهد البلاد استقرارا سياسيا وامنيا ، وهو احد مطالب المتظاهرين والشعب ، وعدم الانجرار الى الفوضى والاقتتال بسبب اجراء الانتخابات في ظروف غير مناسبة./انتهى9

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