خانقين.. رياضي يحرز المركز الاولى بالوثب العالي على مستوى العراق

2021/04/04 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز رياضي من مدينة خانقين، الميدالية الذهبية في فعالية الوثب العالي في بطولة اندية العراق لالعاب القوى.

وقال برهم أحمد سرحان لاعب نادي خانقين الرياضي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاحد: انه حاز على الميدالية الذهبية لنادي خانقين الرياضي في فعالية الوثب العالي.

واضاف، ان نحو 146 منافسا ومن جميع الفئات، شاركوا في بطولة اندية العراق لالعاب القوى التي اقيمت على ملعب نادي الجادرية الرياضي في العاصمة الاتحادية بغداد، مبينا انه وبعد منافسة شديدة حصل على المركز الاول لفئة الناشئين للعبة.

واشار اللاعب، الى انه سيستمر في مسيرته الرياضية باحراز المزيد من البطولات، مبينا انه من مواليد عام 2004 وانه طالب في معهد التربية الرياضية في خانقين.

PUKmedia خاص

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