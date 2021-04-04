أنقرة تنتقد تحذير أدميرالات متقاعدين من خرق اتفاقية

2021/04/04 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مسؤولون أتراك بارزون، الأحد، كتابا مفتوحا وجهه أكثر من 100 أدميرال متقاعد حذروا فيه من مغبة خرق اتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية التركية.

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