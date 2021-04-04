محافظ البصرة بشأن خليجي 25: العراق يستحق والبصرة جاهزة

2021/04/04 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاحد، ان العراق يستحق والبصرة جاهزة .



في اشارة الى تنظيم العراق الى بطولة خليجي 25

وقال العيداني في تغريدة على توتير، “قرأتها بعيون اللجنة المكلفة والتي تتواجد في البصرة الان، ان العراق يستحق والبصرة جاهزة”.

واضاف “نحن ابنائها، وسنقوم بكل شئ، ليشهد اشقائنا بنجاحها، والبطولة تنجح ان شاء الله بدعمكم”.

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