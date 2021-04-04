2021/04/04 | 22:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق.وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن استثمار 3 مليارات دولار في العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن استثمار 3 مليارات دولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).