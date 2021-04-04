خليجي ٢٥ بصراوي

2021/04/04 | 22:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأن العراق مجد فالبصرة جاهزة ونحن أبناؤها..نصنع النجاحات.وسيشهد الأشقاء..أننا في خليجي 25 هم في بيتهم العراقي الكبير.البصرة تستطيع بيد واحدة سنصنع الفخر للجميع.

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