وزارة التربية تصف مشروع مجمع مدارس الايتام النموذجية المنفذ من قبل العتبة الحسينية بالتحفة المعمارية

2021/04/04 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة التربية مشروع مدارس

"الأيتام النموذجية" في محافظة كربلاء

الذي نفذته العتبة الحسينية المقدسة ،

بالتحفة المعمارية معتبرةً اياها صرحاً

عمرانياً ونافذة تعليمية مهمة لشريحة

الايتام .

وبين الوكيل

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