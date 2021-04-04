بيان عراقي - إماراتي بشأن زيارة الكاظمي إلى أبو ظبي: استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار

2021/04/04 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

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بغداد - ناس

قررت دولة الإمارات، الاحد، استثمار 3 مليار دولار في العراق، وذلك بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة أبو ظبي.

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وبحسب بيان عراقي - اماراتي مشترك، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021)، فإنه "انطلاقاً من وشائج الأخوة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة اجتمع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة".

وشكر الكاظمي، بحسب االبيان، "دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها إلى العراق وشعبه".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة، وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

واستعرض الجانبان "آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة كورونا ، واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم، وقدّم رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها للمساعدات الطبية التي قدمتها إلى العراق وشعبه لمواجهة الجائحة".

واتفق الجانبان على "أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي ــ الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين".

وفي هذا الاطار ، أعلنت دولة الإمارات |استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق، وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي".

ثمّن العراق "مبادرة دولة الإمارات إعادة بناء منارة الحدباء وجامع النوري وعدد من الكنائس في محافظة نينوى".

وتطرق الجانبان إلى "ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب".

واتفقا على "توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة".

وشكر رئيس مجلس الوزراء العراقي في ختام الزيارة "دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة".

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