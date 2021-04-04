مداهمة وكر لداعش في الرطبة وضبط بداخله عتاد وعبوات

2021/04/04 | 22:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، مداهمة “وكر” لتنظيم داعش وضبط اعتدة وعبوات ناسفة بداخله في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان، إنه “استناداً الى معلومات استخبارية اكدت وجود وكرا للدواعش جنوب الطريق الدولي السريع جنوب قضاء الرطبة يستخدم ملاذا للدواعش ومنطلقا للقيام بعمليات ارهابية على اثرها، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات […]

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