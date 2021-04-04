صدور مذكرة استقدام بحق محافظ ذي قار ناظم الوائلي

2021/04/04 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بصدور مذكرة استقدام بحق محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إنه "صدرت مذكرة استقدام بحق محافظ ذي قار ناظم الوائلي، بتهمة اهدار المال العام وقبول الرشوة".

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